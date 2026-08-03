В Сербии стартовала избирательная кампания

В Сербии началась избирательная кампания, хотя дату проведения давно обещанных внеочередных парламентских выборов президент Александр Вучич пока не назначил. Предстоящее голосование станет своего рода референдумом о доверии самому Александру Вучичу, который намерен сменить президентское кресло на премьерское. Независимые опросы дают правящей партии и Студенческому блоку примерно равное число голосов. Так, согласно последнему опросу влиятельного белградского издания «Сербская политическая мысль», блок студентов готовы поддержать 39,6% сербов, а Сербскую прогрессивную партию — 37,5%. По 4–5% опросы отводят партнерам пропрезидентской партии — социалистам и двум оппозиционным коалициям. А сербские эксперты предсказывают новый взрыв протестов по итогам выборов.

Подробнее об этом читайте в материале «Сербия вышла на предвыборный старт».