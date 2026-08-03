Сербия вышла на предвыборный старт

В Сербии фактически стартовала избирательная кампания, хотя дату проведения давно обещанных внеочередных парламентских выборов президент Александр Вучич пока не назначил. Предстоящее голосование станет своего рода референдумом о доверии самому Александру Вучичу, который намерен сменить президентское кресло на премьерское. Независимые опросы сулят правящей Сербской прогрессивной партии и блоку протестующих более полутора лет студентов примерно равное число голосов. А сербские эксперты предсказывают новый взрыв протестов по итогам выборов. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

«Идеальным временем выборов для меня был бы июль-август, но из-за критики, что избиратели в это время на отдыхе, подожду, когда эти богатые избиратели вернутся, и тогда назначу выборы»,— сообщил в конце минувшей недели президент Сербии Александр Вучич. Проведение досрочных выборов (срок полномочий нынешнего парламента истекает в декабре 2027 года) — ключевое требование протестующих уже более полутора лет сербских студентов. Несколько месяцев назад Александр Вучич объявил о принятии этого требования, а недавно сообщил, что досрочные выборы «пройдут в октябре или ноябре» и на них он возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии, чтобы после ее победы стать премьером страны.

И хотя Александр Вучич не спешит называть точную дату досрочных выборов, избирательная кампания в Сербии фактически уже стартовала.

Сам президент чуть ли не ежедневно объезжает разные города и села, раздает щедрые обещания и призывает голосовать за правящую партию.

Посещая в минувшие выходные села на юго-востоке страны, он поблагодарил их жителей за то, что «остались верны своему государству, дали отпор террору тех, кто хотел нашу страну уничтожить» и призвал «вместе победить на выборах убедительнее, нежели когда-либо».

Предвыборную кампанию запустили и студенты, которые объявили, что пойдут на внеочередные выборы самостоятельно, со своим Студенческим блоком.

Они тоже объезжают города и села Сербии, денег не сулят, а лучшую жизнь обещают «после падения коррумпированного режима».

Независимые опросы дают правящей партии и Студенческому блоку примерно равное число голосов. Так, согласно последнему опросу влиятельного белградского издания «Сербская политическая мысль», блок студентов готовы поддержать 39,6% сербов, а Сербскую прогрессивную партию — 37,5%. По 4–5% опросы отводят партнерам пропрезидентской партии — социалистам и двум оппозиционным коалициям.

Таким образом, предстоящие выборы обещают стать своего рода референдумом о доверии Александру Вучичу, который намерен пересесть из президентского кресла в премьерское.

Это позволило бы ему руководить страной по крайней мере еще четыре года, ибо по сербской конституции реальные полномочия премьера шире, чем у президента.

Но для этого Александру Вучичу и пропрезидентской партии нужно убедительно победить на предстоящих внеочередных выборах. А поскольку такой победы опросы им не обещают, сербские эксперты предсказывают по итогам сербского голосования новый протестный взрыв. «В случае поражения с небольшой разницей в голосах Александр Вучич вряд ли признает результаты выборов. Либо же станет жестко отстаивать свою неубедительную, сомнительную победу,— говорит Андрей Шево из белградского Института философии и общественной теории.— В любом случае глубокий политический кризис в стране практически неизбежен».