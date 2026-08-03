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Сборной России по футзалу присудили победу после отказа новозеландцев от матча

Организаторы турнира Continental Futsal Championship присудили сборной России техническую победу над командой Новой Зеландии со счетом 3:0. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Соперник отказался от проведения матча, причины такого решения не уточняются. Встреча должна была состояться 3 августа и начаться в 14:00 мск.

Турнир проходит в Бангкоке с 1 по 6 августа. В соревновании также участвуют сборные Таиланда, Афганистана и Вьетнама.

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Техническая победа сборной России по футзалу со счетом 3:0 над командой Новой Зеландии является частью серии побед российских спортивных команд в различных видах спорта. Например, сборная России по хоккею одерживала победы над командами Дании, Швеции и Финляндии. Также сборная России по футболу обыгрывала команды Сербии, Гренады, Мальты, Словении и Кипра. Эти победы демонстрируют активность российских сборных на международной арене, несмотря на возможные ограничения или отстранения, которые в данном контексте не уточняются.

В целом, российские команды по разным видам спорта регулярно показывают высокие результаты. Мужская волейбольная сборная России побеждала бразильцев, а мужская сборная России по баскетболу 3x3 выходила в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Также российская сборная по пляжному футболу выигрывала чемпионаты мира. Эти достижения подчеркивают конкурентоспособность российских спортсменов.

Примечательно, что ранее сборная России по футболу уже проводила товарищеские матчи с азиатскими командами, такими как Вьетнам, Таиланд и Китай, одерживая в них победы. Это указывает на расширение географии спортивных контактов и участие в турнирах за пределами традиционных соревнований.

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