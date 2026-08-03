Составлено ИИ-Ассистентъ

Техническая победа сборной России по футзалу со счетом 3:0 над командой Новой Зеландии является частью серии побед российских спортивных команд в различных видах спорта. Например, сборная России по хоккею одерживала победы над командами Дании, Швеции и Финляндии. Также сборная России по футболу обыгрывала команды Сербии, Гренады, Мальты, Словении и Кипра. Эти победы демонстрируют активность российских сборных на международной арене, несмотря на возможные ограничения или отстранения, которые в данном контексте не уточняются.

В целом, российские команды по разным видам спорта регулярно показывают высокие результаты. Мужская волейбольная сборная России побеждала бразильцев, а мужская сборная России по баскетболу 3x3 выходила в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Также российская сборная по пляжному футболу выигрывала чемпионаты мира. Эти достижения подчеркивают конкурентоспособность российских спортсменов.

Примечательно, что ранее сборная России по футболу уже проводила товарищеские матчи с азиатскими командами, такими как Вьетнам, Таиланд и Китай, одерживая в них победы. Это указывает на расширение географии спортивных контактов и участие в турнирах за пределами традиционных соревнований.