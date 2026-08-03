Собянин: на Москву приходится каждый седьмой рубль в системе закупок

Почти 14% от общего объема закупок России приходится на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в первой половине 2026 года город заключил более 200 тыс. контрактов.

Господин Собянин уточнил, что каждый третий контракт в этом году Москва заключала с региональными поставщиками. На них пришлось 73 тыс. сделок. Самыми активными поставщиками были Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская и Владимирская области, а также Краснодарский край. Чаще всего Москва закупала медизделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, техобслуживание и содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику.

«Столичный госзаказ — крупнейший в стране. На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это каждый седьмой рубль в российской системе закупок»,— написал мэр в «Максе».

В июле группа сенаторов и депутатов Госдумы подготовила законопроект, предусматривающий послабления в сфере государственных закупок для их ускорения и упрощения. Малому бизнесу планируется предоставить доступ к более крупным контрактам — с максимальной ценой в 30 млн руб. вместо нынешних 20 млн руб. Среди иных нововведений — расширение упрощенной процедуры запроса котировок и меры по повышению гибкости уже заключенных госконтрактов.

Подробности — в материале «Ъ» «Госконтрактам добавят гибкости».