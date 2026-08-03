Собянин: на Москву приходится каждый седьмой рубль в системе закупок
Почти 14% от общего объема закупок России приходится на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в первой половине 2026 года город заключил более 200 тыс. контрактов.
Господин Собянин уточнил, что каждый третий контракт в этом году Москва заключала с региональными поставщиками. На них пришлось 73 тыс. сделок. Самыми активными поставщиками были Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская и Владимирская области, а также Краснодарский край. Чаще всего Москва закупала медизделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, техобслуживание и содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику.
«Столичный госзаказ — крупнейший в стране. На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это каждый седьмой рубль в российской системе закупок»,— написал мэр в «Максе».
В июле группа сенаторов и депутатов Госдумы подготовила законопроект, предусматривающий послабления в сфере государственных закупок для их ускорения и упрощения. Малому бизнесу планируется предоставить доступ к более крупным контрактам — с максимальной ценой в 30 млн руб. вместо нынешних 20 млн руб. Среди иных нововведений — расширение упрощенной процедуры запроса котировок и меры по повышению гибкости уже заключенных госконтрактов.
Подробности — в материале «Ъ» «Госконтрактам добавят гибкости».
Москва является крупнейшим заказчиком по объему госзакупок среди российских регионов. Так, в первом квартале 2025 года объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса в Москве составил 511,81 млрд рублей, что значительно превышает показатели других регионов, таких как Санкт-Петербург (170,59 млрд рублей). В целом по России объем контрактов с МСП в этот период превысил 1,8 трлн рублей.
Город активно использует офсетные контракты для привлечения инвестиций и создания производственных площадок. С 2017 года Москва развивает этот инструмент, который обязывает инвесторов вкладываться в инфраструктуру и производство в обмен на гарантированный объем поставок. Например, правительство Москвы и ГК «Норкем» заключили офсетный контракт на строительство производства флокулянтов в Пермском крае, с гарантией закупки более 23 тыс. тонн продукции в течение десяти лет.
В сфере здравоохранения Москва также лидирует по объему закупок. В первом полугодии 2026 года наибольший объем закупок вакцин пришелся на Москву – 28,54 млрд рублей. В целом госзакупки вакцин по России достигли 36,96 млрд рублей за этот период.