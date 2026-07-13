Госконтрактам добавят гибкости

Группа сенаторов и депутатов Госдумы подготовила законопроект, предусматривающий ряд послаблений в сфере государственных закупок для их ускорения и упрощения. Так, малому бизнесу планируется предоставить доступ к более крупным контрактам — с максимальной ценой в 30 млн руб. вместо нынешних 20 млн руб. Среди иных нововведений — расширение упрощенной процедуры запроса котировок и меры по повышению гибкости уже заключенных госконтрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Группа парламентариев во главе с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, нацеленный на упрощение госзакупок. Прежде всего расширяется механизм закупок у МСП. Сейчас заказчики обязаны осуществлять закупки у малого бизнеса в объеме не менее 25% от совокупного годового объема закупок. Максимальная или начальная цена закупки у МСП не должна превышать 20 млн руб. Этот порог предлагается поднять до 30 млн руб.

Также планируется временно, до конца 2027 года, повысить порог для проведения электронного запроса котировок. Речь идет об упрощенной процедуре: участники направляют заявки сразу с предложением цены, а победитель (тот, кто предложил самую низкую цену) выбирается без торгов. Сейчас максимальная цена контрактов для применения такой процедуры ограничена 10 млн руб. Законопроект предусматривает ее увеличение до 20 млн руб.

Целый блок изменений нацелен на повышение гибкости уже заключенных госконтрактов. Для договоров с неопределенным объемом (когда количество товара изначально неизвестно, он поставляется по заявкам — например, контракты на обеспечение общественного транспорта топливом) вводится право сторон изменять цену и объем контракта в пределах 10%. Сейчас при исполнении подобных договоров превышение максимальной цены контракта не допускается.

Закрепляется и возможность замены закупаемой продукции на товар с аналогичными характеристиками. Помимо этого, планируется разрешить изменять страну происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении российской продукции. Среди таких мер — запрет на замену российского товара иностранным. В ряде случаев запрещена закупка товаров из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (такое ограничение может установить и заказчик).

В Минфине “Ъ” сообщили, что позиция правительства по законопроекту будет сформирована при подготовке его официального отзыва.

В ФАС заявили, что документ поступил в ведомство и будет рассмотрен.

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс отмечает, что законопроект предусматривает точечную корректировку закупочных процедур для снижения административной нагрузки на заказчиков и повышения оперативности. При этом, опасается он, повышение порога для запроса котировок может уменьшить количество конкурентных процедур и повысить риск включения «своих» поставщиков в закупки. Возможность изменения страны происхождения товаров, добавляет он, позволит при выбытии законтрактованной позиции из-за санкций или логистических ограничений заместить ее без расторжения контракта и проведения новой закупки. Это позволит добросовестным участникам закупок избежать необоснованных штрафов, расторжений и попадания в реестр недобросовестных поставщиков.

По словам координатора «Деловой России» в СЗФО Дмитрия Панова, повышение максимальной цены для закупок у субъектов МСП позволит им участвовать в более крупных контрактах. Как добавляет Владислав Гейтс, действующий лимит в 20 млн руб. из-за инфляции «во многих случаях перестал соответствовать реальной стоимости закупок». При этом, отмечает он, расширение доступа к закупкам сопровождается увеличением зависимости малого поставщика от своевременности расчетов. На фоне проблемы неплатежей со стороны заказчиков, соглашается Дмитрий Панов, малые предприятия могут столкнуться с кассовыми разрывами и необходимостью увеличения собственной долговой нагрузки, поэтому МСП стоит трезво оценивать свои силы при заключении контрактов.

Евгения Крючкова