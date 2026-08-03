«Дочка» «Архстрой групп» пригрозила подать на банкротство ОДК-УМПО

ООО «Люксстрой» (аффилировано с группой компаний «Архстрой групп», ранее известной как «Архстройинвестиции») заявило о планах подать на банкротство ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО). О намерениях строительная компания сообщила в Федресурсе.

Поводом для планов «Люксстроя» служат решения третейского суда при Союзе машиностроителей России и арбитражного суда Башкирии о взыскании около 11,5 млн руб. (включая сумму основного долга, арбитражный сбор и пени, .pdf). Как образовалась задолженность, в материалах арбитражного суда не говорится.

Строительная компания является не первым лицом, заявившим о намерениях подать на банкротство производителя авиационных двигателей. В апреле такие планы озвучило ООО «Юридическая сила», в июне — ООО «НПК "Специальная металлургия — Москва"». За последний месяц еще две компании помимо «Люксстроя» пригрозили ОДК-УМПО делом о несостоятельности — ООО «Интерстанкосервис» и ЗАО «Фирма "Проконсим"».

В первом полугодии выручка ОДК-УМПО составила около 43,5 млрд руб., убытки — около 2,9 млрд руб. Стоимость чистых активов на 30 июня составляла 99,5 млрд руб.

ООО «Люксстрой» зарегистрировано в 2017 году в Уфе, учредителем компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. является Валерий Баранов. В 2024 — 2025 годах организация строила детский сад на 180 мест в Цветах Башкирии за 221,3 млн руб. С 2019 по 2021 год фирму возглавлял Александр Юдин, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере за хищение имущества головной организации группы компаний. Дело в его отношении рассматривает Советский районный суд Уфы.

Идэль Гумеров