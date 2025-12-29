Задержанный в Турции уфимец обвиняется в хищении более 114 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 42-летнего Александра Юдина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, по версии следствия, с мая 2017 года по февраль 2021 года обвиняемый, руководя организацией, входящей группу компаний ЗАО «Финансово-строительная компания Архстройинвестиции», с помощью обмана и злоупотребления доверием приобрел право собственности на 72 гаражных бокса в Уфе и четверть доли в праве собственности на нежилое помещение и земельный участок общей стоимостью около 85 млн руб. Также фигурант уголовного дела похитил у двух фирм более 24 млн руб., заключив договоры подряда на подготовительные работы на стройплощадке, не собираясь выполнять обязательств. Кроме того, введя в заблуждение знакомого предпринимателя, он завладел его катером стоимостью около 5 млн руб.

Всего, по мнению следствия, обвиняемый фактически похитил более 114 млн руб. Ему удалось скрыться от следствия, он был объявлен в федеральный и международный розыск. В июне этого года его обнаружили в Турции, после чего он был экстрадирован в Россию по запросу Генпрокуратуры.

На имущество обвиняемого стоимостью более 100 млн руб. наложен арест.

Майя Иванова