В Белгороде пересмотрят приговор экс-главе старооскольского отдела ГИБДД

Белгородский областной суд заново рассмотрит апелляционное представление прокурора на приговор бывшего начальника Госавтоинспекции УМВД России «Старооскольское» майора Михаила Кашкина, который был приговорен к штрафу в 2,5 млн руб. за взятку в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Согласно картотеке дел, заседание назначено на 24 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Приговор Кашкину Старооскольский горсуд вынес в марте. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», с июля 2023 года по октябрь 2024-го директор коммерческой организации предоставил начальнику Госавтоинспекции стройматериалы и чернозем на 400 тыс. руб. за покровительство и освобождение от административной ответственности. Кашкин признал вину. По приговору суда ему назначили штраф в 2,6 млн руб., который был фактически сокращен на 100 тыс. из-за трех месяцев домашнего ареста Кашкина во время расследования уголовного дела.

С приговором не согласилась прокуратура, которая подала сначала апелляционное, а позже кассационное представление. Белгородский облсуд оставил приговор в силе, а вот Первый кассационный суд отменил это решение, вернув материалы на пересмотр. Вышестоящая инстанция указала на неправильное применение уголовного закона: нахождение осужденного под домашним арестом до судебного разбирательства не предусмотрено в качестве основания для смягчения наказания.

Сергей Толмачев