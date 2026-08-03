Президент Бразилии Лула да Силва идет на четвертый срок
Левоцентристская Партия трудящихся Бразилии выдвинула своим кандидатом в президенты действующего главу государства Лулу да Силву. 80-летний политик пообещал в свой четвертый срок защищать суверенитет страны и исключить любое «вторжение» в страну, очевидным образом намекая на угрозы со стороны США. Главным его соперником на октябрьских выборах станет сын крайне правого экс-президента Бразилии Флавиу Болсонару, пользующийся поддержкой американского лидера Дональда Трампа.
Согласно опросу Nexus/BTG Pactual, обнародованному 3 августа, Лулу да Силву в первом туре готовы поддержать 41% опрошенных, Болсонару — 37% (при этом рейтинг последнего немного вырос по сравнению с предыдущими). Во втором же туре, по прогнозу социологов, кандидаты идут почти вровень: 46% у действующего президента, 45% — у его соперника.
Подробности — в материале «Лула да Силва заходит на четвертый срок».
Луис Инасиу Лула да Силва ранее уже занимал пост президента Бразилии два срока подряд с 2003 по 2011 год. В 2017 году он был осужден по обвинению в коррупции и отмывании денег, приговорен к 9,5 годам тюрьмы, но в 2021 году Верховный суд отменил эти приговоры, что позволило ему участвовать в выборах 2022 года. В них он одержал победу над Жаиром Болсонару с минимальным отрывом, вернувшись к власти в 2023 году.
Его соперник, сын экс-президента Жаира Болсонару, Флавиу Болсонару, выдвинут Либеральной партией. Сам Жаир Болсонару не может участвовать в выборах до 2030 года по решению Высшего избирательного суда Бразилии и в настоящее время отбывает 27-летний срок под домашним арестом по делу о попытке государственного переворота. Это идеологическое противостояние между Лулой да Силвой и Болсонару-младшим привлекает внимание и за пределами Бразилии, в частности, из-за поддержки Флавиу со стороны Дональда Трампа, тогда как отношения Лулы да Силвы с нынешней американской администрацией складываются непросто.