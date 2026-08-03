Президент Бразилии Лула да Силва идет на четвертый срок

Левоцентристская Партия трудящихся Бразилии выдвинула своим кандидатом в президенты действующего главу государства Лулу да Силву. 80-летний политик пообещал в свой четвертый срок защищать суверенитет страны и исключить любое «вторжение» в страну, очевидным образом намекая на угрозы со стороны США. Главным его соперником на октябрьских выборах станет сын крайне правого экс-президента Бразилии Флавиу Болсонару, пользующийся поддержкой американского лидера Дональда Трампа.

Согласно опросу Nexus/BTG Pactual, обнародованному 3 августа, Лулу да Силву в первом туре готовы поддержать 41% опрошенных, Болсонару — 37% (при этом рейтинг последнего немного вырос по сравнению с предыдущими). Во втором же туре, по прогнозу социологов, кандидаты идут почти вровень: 46% у действующего президента, 45% — у его соперника.

Подробности — в материале «Лула да Силва заходит на четвертый срок».