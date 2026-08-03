Лула да Силва заходит на четвертый срок

Левоцентристская Партия трудящихся Бразилии выдвинула своим кандидатом в президенты действующего главу государства Лулу да Силву. 80-летний политик пообещал в свой четвертый срок защищать суверенитет страны и исключить любое «вторжение» в страну, очевидным образом намекая на угрозы со стороны США. Главным его соперником на октябрьских выборах станет сын крайне правого экс-президента Бразилии Флавиу Болсонару, пользующийся поддержкой американского лидера Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент Бразилии Лула да Силва на предвыборном митинге Фото: Alexandre Meneghini / Reuters Фото: Andre Penner / AP Фото: Alexandre Meneghini / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Президент Бразилии Лула да Силва на предвыборном митинге Фото: Alexandre Meneghini / Reuters Фото: Andre Penner / AP Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

2 августа в Сан-Паулу состоялся съезд Партии трудящихся, где выдвигали кандидата на выборы президента. Несмотря на преклонный возраст, Лула да Силва еще прошлой осенью заявил о планах переизбираться на следующий, четвертый срок (по конституции страны нельзя занимать пост президента больше двух сроков подряд, но общее количество сроков не ограничено).

«Я хочу бороться со старостью. Я не хочу медленно брести по жизни»,— заявил политик на съезде партии, заверив избирателей, что выносливость и спортивный режим позволяют ему оставаться «в отличной форме».

Лула да Силва может похвастаться и внушительной поддержкой — вокруг его кандидатуры объединена коалиция из семи левых партий.

На съезде его сторонники представили своего кандидата как надежного человека, который принесет стабильность в неспокойные времена и в условиях подъема крайне правых. Никто не упомянул напрямую Дональда Трампа, однако тема борьбы с американским давлением, проскальзывающая практически в каждом заявлении со сцены, фактически стала магистральной линией предвыборной кампании левых.

Лула да Силва пообещал увеличить расходы на оборону и задался вопросом, почему «в такой стране, как Бразилия, до сих пор нет завода по производству беспилотников». Он также заявил о планах защитить бразильские полезные ископаемые от иностранного контроля: «Это наследие бразильского народа. Именно бразильский народ должен извлекать из этого выгоду. Ни китайцы, ни американцы, ни французы не смогут заполучить наши редкоземельные элементы». «Я хочу быть готовым, чтобы никто не вторгся в эту страну»,— добавил президент.

Среди приоритетов Лула да Силва назвал улучшение системы образования и создание программ для помощи пожилому населению. Подробный план партия обещала представить 16 августа.

Лула да Силва уже руководил страной в 2003–2010 годах, прославившись развитием социальных программ. Правда, уже после его ухода с поста главы государства ему предъявляли обвинения в коррупции, а именно — в отмывании денег и сокрытии сведений об имуществе. Суд даже приговорил его к 17 годам тюрьмы (изначально к 9 годам 6 месяцам, но приговор изменили после пересмотра), но в 2021 году Верховный суд отменил обвинение.

В 2022-м Лула да Силва вернулся к управлению страной, обойдя на выборах президента Жаира Болсонару, хотя и с минимальным отрывом.

На предстоящих выборах, которые пройдут в октябре 2026 года, главным соперником Лулы да Силвы вновь окажется Болсонару, но на этот раз — младший.

25 июля Либеральная партия выдвинула сына бывшего бразильского лидера 45-летнего сенатора Флавиу Болсонару (его отец приговорен к 27 годам колонии по делу о госперевороте, отбывает наказание под домашним арестом).

В то время как Лула да Силва и правительство Бразилии находятся в противостоянии с США, в том числе из-за торговых пошлин, его соперник пользуется несомненной поддержкой американской администрации. Еще до официального выдвижения в кандидаты Дональд Трамп встречался с Флавиу Болсонару в Белом доме. «Это молодой человек, который очень любит свою страну — Бразилию»,— говорил президент США.

Лула да Силва подобные жесты со стороны главы Белого дома в адрес своего основного соперника не оставил без внимания. Вскоре после встречи сенатора с Трампом он заявил, что США могут симпатизировать «Болсонару — и отцу, и сыну, и внуку», «о вкусах не спорят», но в то же время потребовал никаким образом не вмешиваться в бразильские выборы.

Накалу страстей способствует и то, что в стартовавшей предвыборной борьбе нет очевидного фаворита.

Согласно опросу Nexus/BTG Pactual, обнародованному 3 августа, Лулу да Силву в первом туре готовы поддержать 41% опрошенных, Болсонару — 37% (при этом рейтинг последнего немного вырос по сравнению с предыдущими). Во втором же туре, по прогнозу социологов, кандидаты идут почти вровень: 46% у действующего президента, 45% — у его соперника.

Лусине Баласян