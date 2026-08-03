Минцифры создает платформу для управления согласиями на сбор персональных данных
Минцифры предлагает создать платформу для управления согласиями на обработку персональных данных, что обяжет всех операторов передавать их туда. Граждане, соответственно, получат возможность отлеживать свои согласия в режиме «одного окна» и отозвать их в случае необходимости. Передача миллиардов записей о согласиях потребует огромных расходов на инфраструктуру и может оказаться неподъемной для малого бизнеса, предупреждают участники рынка.
Однако против платформенного подхода к сбору согласий на обработку персональных данных в предложенном виде выступили Центробанк и Минэкономразвития. В ЦБ считают, что сначала нужно создать полноценный информационный ресурс, где граждане увидят все свои согласия, и только потом вводить ограничения для бизнеса. Без этого, по мнению регулятора, у операторов возникнет правовая неопределенность.
В Минэкономразвития “Ъ” заявили, что «любые изменения порядка работы с персональными данными требуют тщательной проработки для подтверждения исполнимости предлагаемого регулирования».
Подробности — в материале «Когда в согласиях платформа есть».
Инициатива Минцифры по созданию платформы для управления согласиями на обработку персональных данных является частью широкого спектра усилий по цифровизации и регулированию в сфере IT. В прошлом Минцифры уже предлагало использовать портал «Госуслуги» для идентификации пользователей и сбора согласий, считая создание отдельных систем избыточным. Кроме того, ведется работа над ужесточением ответственности за утечки персональных данных и регулированием трансграничной передачи сведений.
Проект Минцифры по созданию единой платформы согласий связан также с разработкой пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, одним из направлений которого является усиление взаимодействия банков и операторов связи через ГИС «Антифрод». Также обсуждалось использование биометрии для защиты аккаунтов и подтверждения личности при финансовых операциях. Ранее Роскомнадзор, который также занимается регулированием этой сферы, заявлял, что сбор согласий на каждое действие является устаревшим подходом и предложил концепцию отраслевых стандартов обработки данных.
Минцифры также занимается вопросами, касающимися использования отечественного программного обеспечения для обработки персональных данных, требуя от операторов перехода на российские решения. Кроме того, ведомство активно работает над развитием инфраструктуры центров обработки данных, что имеет значение для хранения больших объемов информации, включая персональные данные. Такие инициативы направлены на повышение безопасности и устойчивости цифровой среды в России.