Минцифры создает платформу для управления согласиями на сбор персональных данных

Минцифры предлагает создать платформу для управления согласиями на обработку персональных данных, что обяжет всех операторов передавать их туда. Граждане, соответственно, получат возможность отлеживать свои согласия в режиме «одного окна» и отозвать их в случае необходимости. Передача миллиардов записей о согласиях потребует огромных расходов на инфраструктуру и может оказаться неподъемной для малого бизнеса, предупреждают участники рынка.

Однако против платформенного подхода к сбору согласий на обработку персональных данных в предложенном виде выступили Центробанк и Минэкономразвития. В ЦБ считают, что сначала нужно создать полноценный информационный ресурс, где граждане увидят все свои согласия, и только потом вводить ограничения для бизнеса. Без этого, по мнению регулятора, у операторов возникнет правовая неопределенность.

В Минэкономразвития “Ъ” заявили, что «любые изменения порядка работы с персональными данными требуют тщательной проработки для подтверждения исполнимости предлагаемого регулирования».

Подробности — в материале «Когда в согласиях платформа есть».