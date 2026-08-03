Потребители снижают градус

Потребление алкоголя в России упало до минимума с конца 1990-х. Чистого спирта приходится меньше 8 л в год на душу населения, пишет РБК. Начиная с января, количество выпитого сократилось практически во всех категориях напитков. Больше всего россияне охладели к коньяку и водке. Там объемы снизились на 6 и 2,5%, соответственно, следует из данных гильдии «Алкопро». Но есть группы, где заметен и рост продаж — это ликеры и игристое. Потребители при этом понижают и градус, и дозы горячительного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Это вынуждает производителей искать новые рецепты, подтвердил собственник Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин:

«В России снижается потребление алкоголя именно в количественном выражении — за один прием люди стали выпивать меньше. Причин несколько. Во-первых, продукция заметно подорожала из-за роста акцизов. Во-вторых, еще со времен пандемии изменилось отношение потребителей: люди все меньше воспринимают алкоголь исключительно как способ опьянеть. Все большее значение приобретают вкус и качество напитка. Именно поэтому растет сегмент ликеро-водочных изделий — более сложных напитков с ярко выраженными вкусовыми характеристиками. На это направление мы сделали ставку еще в 2022-2023 годах, постепенно смещая акцент с классической водки.

Падение спроса на крепкий алкоголь действительно масштабное. Водка остается базовой категорией российского рынка, поэтому снижение продаж даже на 4-6% означает очень существенное сокращение в абсолютных объемах. При этом сегмент ликеро-водочных изделий, наоборот, показывает рост на 10-12%. На фоне общего падения рынка это очень заметный результат».

В России традиционно самый популярный алкоголь — это водка, коньяк и пиво. Но сейчас потребители охотно пробуют экзотику. Например, соджу — мягкий 12-тиградусный напиток из Кореи в последние годы стал новым трендом. По данным РБК, в прошлом году продажи азиатского спиртного выросли вдвое, отметил эксперт по маркетингу крепкого алкоголя Руслан Брагин:

«Тенденция смещается в сторону более социально ответственных категорий. Пиво, например, выводится из организма быстрее, чем водка или даже вино, поэтому последствия его употребления менее тяжелые. В целом меняются потребительские привычки: люди хотят новых вкусов и впечатлений. Они устали от привычных категорий — пива, водки, коньяка — и все чаще выбирают более интересные напитки.

Еще одна заметная тенденция — снижение градусности.

Практически все российские ликеро-водочные заводы, а их больше 100, начали выпускать джин, потому что его относительно несложно производить. Активно развивается категория ликеров, появились российские аналоги практически всех известных зарубежных брендов.

На рынок выходят и новые напитки. Например, растет интерес к китайскому байцзю. За счет особенностей производства он, как считается, вызывает менее выраженное похмелье, поэтому часть потребителей постепенно переключается с водки именно на этот напиток».

По прогнозам экспертов, потребление крепкого алкоголя будет и дальше падать. Ожидается, что к концу 2026 года объемы выпитого приблизятся к 118 млн декалитров. Это на 2% меньше, чем было в 2025-м. Также продолжится переход от вина в другие категории. В первую очередь в пиво и настойки.

Светлана Белова