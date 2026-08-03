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Один человек остается в больнице после атаки на склад Wildberries в Краснодаре

Медики выписали из больницы двоих пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries в Краснодаре. Еще один человек остается на лечении, рассказали ТАСС в оперативном штабе региона.

После атаки были госпитализированы четверо пострадавших. Одна из них впоследствии скончалась в больнице.

«Один пострадавший остается в больнице, остальных выписали», — отметили в оперштабе.

С середины июля БПЛА атаковали объекты Wildberries в нескольких российских регионах. Краснодарский логистический центр был атакован в ночь на 22 июля. В результате атаки БПЛА пострадали 10 человек. Спустя три дня пожарные ликвидировали открытое горение на складе.

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