В Москве увеличат долю беспилотных трамваев до 90% к 2035 году

Согласно стратегии развития московского транспорта, к 2030 году две трети трамваев станут беспилотными. К 2035 году этот показатель планируют довести до 90%, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он уточнил, что беспилотная технология полностью принадлежит правительству Москвы.

Заммэра также рассказал, что на Большой кольцевой линии московского метро уже шесть месяцев проходят испытания беспилотного поезда. Состав преодолел без пассажиров более 4 тыс. км. В 2027 году запустят поездки беспилотного поезда с пассажирами. «В 2030 году будет запущена первая линия беспилотного метро — БКЛ... Все 94 поезда, которые курсируют по Большой кольцевой, станут беспилотными»,— сообщил господин Ликсутов на полях Международного транспортного саммита (цитата по «Интерфаксу»).

Первый беспилотный трамвай запустили в столице в 2025 году — сейчас их уже четыре, все сделаны на базе трехсекционной модели «Витязь». К концу этого года мэрия Москвы обещает увеличить число беспилотных составов трамваев до 15, а к 2030 году — до 400 штук. Также управляемые без участия водителя трамваи появятся в Нижегородской и Свердловской областях. В Санкт-Петербурге, несмотря на включение города в эксперимент еще два года назад, нового вида транспорта так и не появилось.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотные рельсы укладывают в регионы».