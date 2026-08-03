Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Great Wall Motor Фото: Пресс-служба Great Wall Motor

31 июля в Москве прошла закрытая презентация полноразмерного кроссовера V9X — нового флагманского автомобиля марки Wey. Бренд принадлежит Great Wall Motor, но в отличие от автомобилей других марок концерна, таких как Haval или Tank, меньше известен российскому покупателю. Ну, потому что и появился позже, и потому что продукт этот премиальный, а, значит, штучный по определению.

В апреле нынешнего года Wey V9X уже показывали на Пекинском автосалоне, и в рамках этой премьеры у меня была возможность задать несколько вопросов Жао Йонгпо, генеральному директору Wey. В частности, я спросил его, как марка собирается конкурировать с европейским премиумом. Ведь последний — это не только дорогая кожа, простеганная затейливой строчкой, но и имя, история, харизма. Чтобы подчеркнуть это, и Mercedes-Benz, и Porsche и BMW привезли на выставки свои классические автомобили. Что в этом плане может предъявить молодой бренд. Господин Жао ответил по-китайски витиевато, но смысл был в том, что «немецкие компании показывают старые машины, потому что с новыми у них не очень. А клиент сегодня хочет не этикетки, а самые новейшие технологии. В которых китайские компании, безусловно, сегодня лидируют».

Так это или нет, мы узнаем осенью, когда будет объявлена цена, и начнутся продажи. Что главное из известного на сегодня. Wey V9X — это не просто большой, а огромный автомобиль — без малого 5,3 м. И третий ряд в нем не детские сидушки, а полноценные кресла. Силовая установка — параллельно-последовательный гибрид. Не вдаваясь в подробности, назову лишь пару характеристик. Разгон до «сотни» занимает меньше 5 с, что для трехтонного кроссовера очень быстро. А запас хода при полностью заряженной батарее и полном баке топлива — 1,2 тыс. км. Салон оформлен не по китайским, а скорее по мировым стандартам роскоши. А перечислять электрические опции комфорта и 10 передач не хватит. Скажу лишь, что температурой в огромном холодильнике, разместившемся между передними креслами, можно управлять со смартфона.

Дмитрий Гронский