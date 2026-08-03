UEFA пригрозил Инфантино судебным иском из-за планов продать права на ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) направил письмо президенту Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, в котором заявил о готовности подать в суд из-за предложения о продаже доли прав на проведение чемпионатов мира. Об этом сообщает The Telegraph.

28 июля FIFA заявила о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE), которая должна контролировать коммерческую деятельность руководящей футбольной организации, связанную с ее основными турнирами. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

UEFA раскритиковал проект. В организации заявили, что «ни одна европейская сборная не будет участвовать в соревнованиях под эгидой FIFA до тех пор, пока эти предложения остаются в силе». 1 августа Инфантино заявил, что «после широкой негативной реакции» он отказался от идеи о создании FFE. Позже UEFA объявил о потере доверия к главе FIFA.

По данным The Telegraph, в своем письме UEFA «активно рассматривает возможность подачи судебных исков, арбитражных разбирательств и/или жалоб в регулирующие органы». Также континентальная структура требует сохранить все документы, которые касаются проекта FFE. «Любое уничтожение, удаление, сокрытие или потеря соответствующих материалов после получения этого уведомления могут быть расценены как уничтожение доказательств»,— приводит газета выдержки из письма.

Арнольд Кабанов