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«В темноте рисунок арктических расколов льда светится»

Анна Минакова — о лимитированной серии Montegrappa

Фото: Montegrappa

Фото: Montegrappa

Пока одни люксовые бренды вдохновляются красотой природы, другие с ее помощью привлекают внимание к экологическим проблемам. Итальянская Montegrappa недавно представила лимитированную серию Wild: Arctic Ice — коллаборацию с Project WILD, посвященную защите дикой природы Арктики. В коллекции по 170 перьевых ручек и роллеров. Корпус выполнен из смолы с добавлением Super-LumiNova: в темноте рисунок арктических расколов льда светится, а клип выполнен в виде пера полярной совы. Это уже четвертый совместный проект Montegrappa и Project WILD, призванный напомнить о последствиях глобального потепления. В последние годы к теме климата обращаются и другие люксовые бренды.

Prada вместе с UNESCO развивает программу Sea Beyond, финансируя исследования ледников и экспедиции Follow the Ice, посвященных изучению их стремительного таяния. Blancpain через программу Ocean Commitment выпускает лимитированные часы, часть средств от продажи которых направляется на сохранение морских экосистем и научные экспедиции, а Rolex в рамках инициативы Perpetual Planet поддерживает исследования ледников, полярные экспедиции и ученых, изучающих последствия изменения климата. Не знаю, можно ли покупку таких предметов роскоши назвать более ответственным потреблением, но точно все они могут стать хорошим подарком со смыслом.

Анна Минакова

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