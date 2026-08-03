Столица хлынула на пляжи

Толпы людей штурмуют московские пляжи. В начале августа столицу накрыла 30-градусная жара. По прогнозам синоптиков, теплая погода задержится и в течение рабочей недели. Дептранс пообещал бесплатно раздавать воду в метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

2 августа стало самым жарким днем за лето, и в прибрежных зонах московского региона, судя по кадрам из соцсетей, не было ни одного свободного места. Собеседница “Ъ FM” Екатерина поделилась своим опытом:

«Мы с детьми были на реке Синичке в районе Митино. Такого наплыва народа я еще не наблюдала нигде и никогда — яблоку было негде упасть. Лежаков нет, есть только, по моим подсчетам, три больших деревянных зонтика (естественно, они заняты). Лавочек очень мало: тех, что стоят в тени, всего две, и на них тоже уже кто-то разложился. Все остальные стоят на солнцепеке. Людям, которые плохо переносят жару, деваться на этом пляже, к сожалению, некуда.

Туалета всего два, плюс комната матери и ребенка. Есть раздевалки, два душа. Чтобы покататься на сапах, нужно отстоять очередь в два часа. Стоимость за час — 900 руб., за полчаса — 450 руб. Очень удивило, что при таком наплыве народа на пляже, который в 2025 году открыли как официальный, спасателей тоже не было видно».

По оценке собеседников “Ъ FM”, периодические дожди в июне и июле в Москве пока не принесли ожидаемой выручки бизнесу, который связан с отдыхом на воде. Однако на август есть особенные надежды, делится глава чартерной компании по аренде яхт «Подмосковная Ривьера» Алексей Михеев:

«Это самые яркие и запоминающиеся выходные в чартерной деятельности очень многих компаний: и теплоходных, и круизных, и чартерных, которые занимаются небольшими судами. Все, что могло выйти на воду, выходило 1–2 августа. Капитаны, которые возвращались у нас с прогулок, говорили, что еще не видели на воде столько яхт, катеров, парусных судов и круизных теплоходов. Хорошая погода, летний вайб — и все стараются отойти подальше от города в какие-то красивые бухты — это Пестовское, Клязьминское, Пироговское водохранилища, даже дальнее Икшинское.

Я считаю, что это хорошее начало августа, оно дает нам хотя бы восприятие какого-то теплого летнего будущего.

При выборе отдыха, связанного с водой, люди ориентируются все-таки на погоду. Навигационный период у нас, как правило, длится фактически по конец октября. Для яхт пластиковых он покороче: все-таки люди связывают этот отдых с купанием, загаром, хорошей погодой. В целом, я считаю, что у нас еще целый август».

В Москве официально открыты для купания озеро Белое, Путяевский и Пионерские пруды, Серебряный бор-2 и 3. Пляжи «Динамо», «Левобережный», зона отдыха «Тропарево» и Школьное озеро в Зеленограде не получили разрешения на купание из-за ухудшения качества воды. На вопрос, могут ли появиться в Москве новые пляжные зоны, ответил урбанист Аркадий Гершман. По его словам, развитие инфраструктуры сопряжено с восстановлением реки:

«Чтобы обустроить пляжную зону, нужно провести ряд мероприятий, контролировать воду — нести ответственность. Другое дело, что климат меняется, погода становится другой, и это выражается как в ливнях, так и в жаре. И город нужно к этому адаптировать в плане качества воды, доступности водоема как способа пережить солнцепек.

Лучше всего вспомнить Сену в Париже, которую как раз очень долго очищали, чтобы в ней можно было безопасно купаться.

Несмотря на все шутки, мемы и "желтые" заголовки, которые были во время Олимпийских игр, реку очистили, и теперь там впервые за 100 лет можно безопасно купаться. И такое хотелось бы видеть и в Москве, да и не только в столице, потому что чистая городская река — это довольно важное преимущество города. А у нас в этом видят скорее проблему, потому что водоем разрезает город, и нужно мосты строить, а это сложно и дорого. Город, который стоит на реке, почти не пользуется ею, и это проблема и в обычную погоду, ну а в жару становится особенно актуально».

В Москве работает более 30 открытых бассейнов, включая крупные круглогодичные спортивные комплексы и пляжные клубы. Среди самых популярных — «Чайка» у метро «Парк культуры», «Лужники» и ЗИЛ. Разовое посещение или аренда шезлонга стоит 2-6 тыс. руб. В рамках проекта «Лето в Москве» также открыто около 20 объектов в парках — от 700 руб. в выходные за сеанс. В соцсетях советуют не надеяться на живую очередь, а бронировать посещение заранее.

Ангелина Зотина, Александра Абанькова