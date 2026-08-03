Число поддельных купюр в Нижегородской области сократилось почти вдвое

В банковском секторе Нижегородской области во втором квартале 2026 года выявили 16 поддельных российских денежных знаков, сообщили в ВВГУ Центробанка. За тот же период прошлого года выявили 31 купюру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Половина обнаруженных фальшивых банкнот была номиналом 5 тыс. руб., одна — номиналом 2 тыс. руб., шесть — по 1 тыс. руб. и одна десятирублевая монета. Кроме того, была одна фальшивая банкнота номиналом 100 долларов США.

Как писал «Ъ-Приволжье», в первом квартале 2026 года в Нижегородской области выявили 19 фальшивых российских банкнот и пять поддельных купюр номиналом 100 юаней.

Галина Шамберина