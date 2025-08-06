Фальшивые купюры на сумму более 100 тысяч рублей выявили в Нижегородской области

Во втором квартале 2025 года в Нижегородской области обнаружили 31 фальшивую купюру, сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России. Это на 20,5% меньше, чем в апреле-июне 2024 года, и на 11% меньше, чем в первом квартале 2025 года.

Общая сумма поддельных банкнот, изъятых во втором квартале 2025 года, составила 103 тыс. руб. Большинство купюр — пятитысячные (19 шт.) и тысячные (8 шт.). Также банки выявили три фальшивые монеты номиналом 10 руб. и одну номиналом 5 руб.

Елена Ковалева