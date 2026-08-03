Европейские лидеры во внутренних дискуссиях отрицают возможность вступления Украины в Евросоюз (ЕС) «в светлом будущем», заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. По ее данным, процесс евроинтеграции «может растянуться на долгие годы».

Согласно пресс-релизу СВР, в ЕС опасаются, что евроинтеграция Украины «принесет слишком большие экономические и политические риски для единой Европы». У ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить «завышенные запросы украинцев», считает российская разведка. Однако, как утверждает СВР, евробюрократы «намерены и дальше дурить украинский народ», чтобы использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией. Якобы для этого Брюссель в июне предложил начать с Киевом «предвступительные переговоры».

«Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса. Украинские дипломаты, конечно же, докладывают своему начальству об истинном положении дел. Однако киевский режим... готов подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа. На деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны»,— уверены в СВР.

Процесс переговоров о вступлении в ЕС разбит на 33 раздела (главы), объединенных в шесть кластеров. В середине июня страны ЕС одобрили начало первого кластера переговоров. По данным Financial Times, Венгрия во время технических консультаций заблокировала открытие второго и третьего кластеров. Венгерские власти также выступают против ускоренного принятия Украины в союз.