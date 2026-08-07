Лейб-гвардия насекомых

Публикация устава Русского энтомологического общества было формальным днем рождения РЭО, но фактически оно появилось на 15 лет раньше по инициативе офицера лейб-гвардии Егерского полка Александра Мандерштерна, в будущем генерала-от-инфантерии.

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В истории науки научные сообщества считаются формой самоорганизации ученых в той или иной отрасли науки за пределами уже имевшихся в наличии организационных структур науки. Во всяком случае, именно такое определение научному сообществу было дано в 2012 году в газете «Научное сообщество», органе профсоюза работников Российской академии наук, вынесенное на сайт РАН и до сих пор висящее на нем. Там же расшифрована первопричина возникновения такой формы самоорганизации ученых: «В физике подобные состояния именуются метастабильными… Определенным признаком такой метастабильности общественного состояния из-за накапливающихся нерешенных проблем является процесс возникновения различных новых структур, в том числе и в научной среде».

Физика научной самодеятельности

Иными словами, если ученым было негде обсудить проблемы своей науки, они создавали место, где могли это делать, и потом долгое время пребывали в этом месте, по терминологии РАН, в состоянии квазиустойчивого равновесия. Первые признаки метастабильности таких объединений ученые почувствовали в раннее Новое время, и тогда ими были созданы первые академии наук. А в XVIII веке в связи с дифференциацией наук на отрасли ощущение метастабильности у ученых в своем узком профессиональном кругу достигло максимума, и начиная с начала XIX века научные общества начали расти в числе, как грибы после дождя.

Не исключением в этом плане было наше отечество, где в 1765 году возникло первое общественное объединение российских ученых — Императорское Вольное экономическое общество, члены которого имели общую цель — ввести аграрную крепостническую экономику империи в научные рамки. А говоря проще, озаботились тем, как прокормить Россию. В нулевые годы XIX века в связи раскопками на юге России возникли археолого-нумизматические общества, а в Москве появилось Московское общество испытателей природы (МОИП). Далее, если брать только самые крупные и самые известные научные общества, были созданы Русское географическое общество (1845), Русское техническое общество и Русское историческое общество (оба в 1866 году). К концу XIX века научных обществ насчитывалось уже три с половиной сотни в 100 городах Российской империи.

В ХХ веке ситуация изменилась, «золотой век» научных обществ остался в прошлом, их метастабильность, если опять воспользоваться терминологией РАН, вышла из равновесия. Многие из них исчезли бесследно, вместо других появлялись похожие. Но они не были прямыми потомками прежних научных сообществ. А те, чья история не прерывалась, сейчас можно посчитать по пальцам обеих рук, и среди них присутствует Русское энтомологическое общество.

Паганели в шинели

Инициаторами создания Русского энтомологического общества были преподаватель Павловского кадетского корпуса Юлиан Симашко и офицер гатчинского лейб-гвардии Егерского полка Александр Мандерштерн, сын свитского генерала-от-инфантерии Карла Мандерштерна, георгиевского кавалера, героя Аустерлица и Бородино, а на тот момент рижского генерал-губернатора. Понятно, что Юлиана Симашко и Александра Мандерштерна интересовала не энтомофауна кадетов Павловского корпуса и гатчинских егерей. В Европе в то время одно за другим возникали первые научные энтомологические общества: во Франции в 1832 году, в 1833 году в Англии, а еще четыре года спустя в Германии. И молодые люди в 1846 году решили создать такое же общество в России.

Интересно тут другое. Ладно Симашко, после окончания Павловского кадетского корпуса он поступил в столичный университет и был человеком уже сугубо статским. Писал свой фундаментальный труд «Русская фауна, или Описание и изображение животных, водящихся в Империи Российской», первая тетрадка (том) которого выйдет в 1849 году. Но Александр Мандерштерн был, как говорят, типичной «военной косточкой», в будущем он станет образцовым, увешанным орденами дивизионным командиром и, как его отец, генералом-от-инфантерии, то есть полным генералом. Ему-то, казалось, какое дело до наземных суставчатоногих. Тем не менее дело было, и не только ему в императорской армии. Например, полковник Генерального штаба Мочульский был к тому времени европейски известным энтомологом, специалистом по жужелицам.

Разумеется, увлечение энтомологией не было тогда ни модой, ни поветрием среди русских офицеров, а лишь отражением общей тенденции. Офицерский корпус императорской армии дал российской и мировой науке ученых в самых разных областях точных, естественных и гуманитарных наук. Просто начиная военную карьеру по семейной традиции или в силу обстоятельств, они получали неплохое, сравнимое с университетским образование и в какой-то момент понимали, что их настоящее призвание — не командовать на плацу. Кто-то выходил в отставку, кто-то продолжал военную службу, попутно занимаясь своей наукой. А тех, кого увлекала энтомология, ничуть не смущало их сходство с Паганелем с сачком. Тот же Мочульский на Кавказе в промежутках между боями с немирными горцами Шамиля собирал тамошних жуков — и собрал солидную их коллекцию.

Высочайшее благословение

В николаевские времена разного рода общественные организации и кружки по интересам не приветствовались, примеров самодеятельных антиправительственных кружков было достаточно, например Герцена и Огарева, Петрашевского и еще с десяток подобных. Потому даже для энтомологического общества требовался устав, а его написание было делом непростым, он подавался на утверждение императору. И пока этим занимались Мандерштерн и Симашко и постепенно собиравшиеся в их «энтомологический кружок» столичные энтомологи-любители, наступил 1848 год. В Европе началась революция, известная в истории как «Весна народов». Российская армия выдвинулась к западным границам империи. Полк Александра Мандерштерна ушел из Гатчины к границе Австро-Венгрии. Потом был Венгерский поход, затем Крымская война.

Вернулся к уставу своего общества уже полковник Мандерштерн только в феврале 1859 года. В этот раз в петербургской квартире его отца для составления проекта устава Русского энтомологического общества и «ходатайства на Высочайшее имя» собралась уже качественно другая компания из 33 человек, в числе которых был академик Императорской академии наук и Лондонского Королевского общества Карл Бэр, директор Зоологического музея академик Брандт, непременный секретарь Академии наук Миддендорф, упомянутый выше Мочульский и другие заинтересованные в легализации их общества люди. Среди них был штабс-капитан Яков Кушакевич, но был ли он еще одним энтомологом в погонах, или просто подчиненным полковника Александра Мандерштерна, или и то и другое вместе — история энтомологии умалчивает. Обер-офицера Кушакевича избрали консерватором общества.

В декабре 1859 года устав РЭО был высочайше утвержден. Главные цели общества были в нем сформулированы так: «а) способствовать распространению знания энтомологии в России; б) исследовать суставных животных, в особенности отечественных; в) изучать и обнародовать изыскания о пользе и вреде, ими приносимых, и средства к истреблению насекомых вредных; г) акклиматизировать полезных насекомых; д) сблизить русских энтомологов между собою и способствовать сношениям их с обществами естествоиспытателей и с учеными за границею». Также в уставе было особо отмечено: «никакие чтения, рассуждения и предложения, до естественных наук не относящиеся, терпимы быть не должны».

Президентом общества был избран академик Бэр. Первое научное собрание РЭО состоялось в мае 1860 года в малом конференц-зале Императорской Академии наук. На нем Бэр выступил с докладом «О значении насекомых в экономике природы и о важности энтомологических исследований». В 1861 году устав общества был опубликован в первом номере «Трудов РЭО», которые периодически издавались до начала Первой мировой войны. Потом после перерыва почти в полвека их издание возобновилось в СССР под названием «Труды Всесоюзного энтомологического общества», затем в перестройку и 1990-е годы был новый перерыв, и с 2002 года они снова выходят регулярно по одному тому в год, последний, 96-й том вышел в прошлом году.

С первого года своей жизни РЭО состояло под покровительством великой княгини Елены Павловны (супруги брата Николая I Михаила Павловича). После ее кончины в 1873 году под свое покровительство общество принял великий князь Константин Николаевич. Сейчас РЭО находит под покровительством РАН в лице ее петербургского Зоологического института.

Имперское наследие

Всего президентов РЭО с 1859 по 1985 год было десять: академик Карл Максимович Бэр (1860–1861, 1863–1864), академик, директор Зоологического музея Императорской Академии наук Федор Федорович Брандт (1861–1862), корпуса лесничих генерал-майор Виктор Семенович Семенов (1865–1866), генерал конной артиллерии Октавий Иванович Радашковский (1867–1879), профессор зоологии Военно-медицинской академии Эдуард Карлович Брандт (1880–1889), сенатор, член Государственного совета Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1890–1914), Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский (1914–1931), генерал-лейтенант медицинской службы академик Евгений Никанорович Павловский (1931–1965), член-корреспондент АН СССР Григорий Яковлевич Бей-Биенко (1965–1971), академик Меркурий Сергеевич Гиляров (1972–1985).

Несложно подсчитать, что трое из десяти главных энтомологов нашего отечества были кадровыми военными (корпус лесничих до 1869 года входил в состав регулярной армии империи), причем все трое генералами. Можно еще добавить к ним старшего Семенова-Тян-Шанского, который был выпускником Школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в звании лейб-гвардии корнета. В послеперестроечные годы у РЭО были еще три президента, включая ныне действующего, но уже сугубо партикулярные доктора наук и профессора.

Для сравнения, за всю историю Русского географического общества из 12 его руководителей пятеро были генералами и адмиралами (включая генерала Шойгу). В Русском историческом обществе из 12 его председателей только двое носили генеральские эполеты: цесаревич Александр Александрович (будущий император Александр III) и великий князь Николай Михайлович. В Русском техническом обществе из семи его председателей трое были инженер-генералами и один капитаном 2-го ранга. Остальные их руководители были штатскими людьми. Вот и выходит, что «милитаризация» российского общества любителей насекомых всегда была на уровне, а то и выше, чем общества энтузиастов тех наук, которые исходно имеют важное военно-прикладное значение.

В заключение можно отметить еще одну черту имперского прошлого Российского энтомологического общества. На сегодня в РЭО ровно 20 региональных отделений, в том числе московское, имеющее то же значение и те же права, что, например, его бурятское или пензенское отделение. А центральное отделение с президиумом, президентом и вице-президентами, ученым секретарем и казначеем по-прежнему находится в Санкт-Петербурге.

Ася Петухова