Самый большой дирижабль

Гибель дирижабля ВМФ США жесткой конструкции Shenandoah во время учений 5 сентября 1925 года не отвратила флотское командование от идеи строительства гигантских воздушных судов. Адмирал Уильям Моффетт убедил комитет по военно-морским делам Палаты представителей Конгресса США в необходимости продолжения разработки летательных аппаратов этого типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижабль жесткой конструкции ВМФ США «Шенандоа» (ZR-‍1)

Дирижабль жесткой конструкции ВМФ США «Шенандоа» (ZR-‍1)



Законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении Палаты представителей, предусматривает строительство двух гигантских дирижаблей, значительно превосходящих по размерам Shenandoah. Они должны иметь объем 6 млн кубических футов (170 000 кубометров), длину 785 футов (239 метров) и диаметр 122 фута (37 метров). Объем Shenandoa составлял 60 000 кубометров, длина — 208 метров, диаметр — 25 метров.

Стоимость каждого нового дирижабля составит $4 млн, что примерно вдвое больше стоимости Shenandoah.

Адмирал Моффетт привел множество убедительных аргументов, чтобы убедить конгрессменов в необходимости постройки столь больших летательных аппаратов. Объем дирижабля увеличивается пропорционально кубу его линейных размеров; а его поверхность и площадь, спроецированные на линию ветра, увеличиваются лишь пропорционально квадрату линейного размера. Таким образом, чем больше дирижабль, тем меньше пропорционально требуется мощности для его движения в воздухе с той же скоростью. Shenandoah мог развивать скорость всего 64 мили в час (103 км/ч). Предлагаемые дирижабли смогут развивать скорость до 85 миль в час (138 км/ч), а увеличение скорости обеспечивает не только большую военную эффективность, но и повышенную безопасность благодаря возможности опережать шторм.

Адмирал Моффетт так описывает военные преимущества предлагаемых к постройке дирижаблей: «С таким дирижаблем, какой можно построить, я бы без колебаний отправился в любой театр военных действий с целью получения информации о силах противника. Если вражеский самолет пролетит над дирижаблем и начнет обстреливать его, экипаж сможет остановить пробоины в газовых камерах до того, как произойдет значительная утечка газа».

Всплеск интереса к большим дирижаблям подкрепляется тем фактом, что британское правительство активно продвигает строительство двух дирижаблей, также объемом 6 000 000 кубических футов каждый.

О планах строительства гигантских дирижаблей писал в 1926 году журнал Scientific American.

Материал подготовил Алексей Алексеев