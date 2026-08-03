Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ

На сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представлен рейтинг лучших фланговых нападающих среди действующих игроков. Российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров занял в нем первое место.

Всего в классификации представлено 20 хоккеистов. В топ-3 также вошли чешский форвард «Бостон Брюинс» Давид Пастрняк и россиянин Кирилл Капризов, представляющий «Миннесота Уайлд». Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин расположился на 12-й строке.

По итогам прошлого сезона Никита Кучеров стал обладателем Hart Trophy — приза, вручаемого лучшему игроку регулярного чемпионата. Он занял второе место в списке бомбардиров, набрав 130 (44 гола + 86 передач) очков. В составе «Тампы» россиянин дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021).

Арнольд Кабанов