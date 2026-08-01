АЭС «Пакш» в Венгрии могут отключить в течение суток из-за пересыхания Дуная

Власти Венгрии могут уже в эти выходные полностью остановить работу АЭС «Пакш» по причине падения уровня воды в Дунае до критических отметок. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр. Он добавил, что правительство пересмотрело меры по ограничению поставок электричества абонентам, сообщает 24.hu.

«Пакш» — единственная действующая АЭС в Венгрии, запущена в 1982 году. На станцию приходится более половины вырабатываемой в стране электроэнергии.

Ночью и рано утром 1 августа на АЭС проводили отключения, выработка электроэнергии упала с обычных 2000 МВт/ч до 480 МВт/ч, сообщил господин Мадьяр.

По словам премьера, для стабилизации системы будут запущены все вспомогательные электростанции. В частности допускается досрочный запуск Дунаментской электростанции, которая сейчас находится на ремонте.

Крупные промышленные потребители уже добровольно сократили потребление энергии, но при прекращении работы АЭС «Пакш» этого будет недостаточно, подчеркнул Петер Мадьяр. Он допустил принудительное прекращение электроснабжения части промышленного сектора. Ограничения в снабжении соцобъектов и жилого фонда власти страны обещают вводить в последнюю очередь.

С понедельника будут приостановлены грузовые железнодорожные перевозки в период с 17:00 до 22:00. Для сокращения энергопотребления в офисных зданиях госслужащих переведут на удаленку, бизнесу предложено также перевести сотрудников на дистант. Уличное освещение будет уменьшено.