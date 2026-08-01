АЭС «Пакш» в Венгрии могут отключить в течение суток из-за пересыхания Дуная
Мадьяр: АЭС «Пакш» могут отключить в выходные из-за снижения уровня воды в Дунае
Власти Венгрии могут уже в эти выходные полностью остановить работу АЭС «Пакш» по причине падения уровня воды в Дунае до критических отметок. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр. Он добавил, что правительство пересмотрело меры по ограничению поставок электричества абонентам, сообщает 24.hu.
«Пакш» — единственная действующая АЭС в Венгрии, запущена в 1982 году. На станцию приходится более половины вырабатываемой в стране электроэнергии.
Ночью и рано утром 1 августа на АЭС проводили отключения, выработка электроэнергии упала с обычных 2000 МВт/ч до 480 МВт/ч, сообщил господин Мадьяр.
По словам премьера, для стабилизации системы будут запущены все вспомогательные электростанции. В частности допускается досрочный запуск Дунаментской электростанции, которая сейчас находится на ремонте.
Крупные промышленные потребители уже добровольно сократили потребление энергии, но при прекращении работы АЭС «Пакш» этого будет недостаточно, подчеркнул Петер Мадьяр. Он допустил принудительное прекращение электроснабжения части промышленного сектора. Ограничения в снабжении соцобъектов и жилого фонда власти страны обещают вводить в последнюю очередь.
С понедельника будут приостановлены грузовые железнодорожные перевозки в период с 17:00 до 22:00. Для сокращения энергопотребления в офисных зданиях госслужащих переведут на удаленку, бизнесу предложено также перевести сотрудников на дистант. Уличное освещение будет уменьшено.
Венгерская атомная электростанция «Пакш» является единственной действующей АЭС в стране и обеспечивает более половины всей вырабатываемой электроэнергии. Она была построена советскими специалистами в 1980-е годы и до сих пор работает на российском ядерном топливе. Для повышения энергетической независимости Венгрия активно работает над проектом «Пакш-2» по строительству новых энергоблоков, который также реализуется с участием российской госкорпорации «Росатом». Предполагается, что после запуска «Пакш-2» доля атомной энергетики в электроснабжении Венгрии может увеличиться до 70%.
Проект «Пакш-2» столкнулся с рядом трудностей, включая разбирательства Еврокомиссии и санкции со стороны США, направленные на российские банки, финансирующие проект. Однако власти Венгрии, включая министра иностранных дел Петера Сийярто, последовательно выступали против любых ограничений, заявляя, что проект имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны. В июне 2025 года США приостановили часть санкций, препятствовавших реализации проекта.
Строительство новых блоков АЭС «Пакш-2» ведется по плану, несмотря на противодействие со стороны некоторых западных стран. Предполагается, что ввод в эксплуатацию двух новых блоков удвоит производство электроэнергии в Венгрии и позволит сократить выбросы углекислого газа. Для обеспечения диверсификации поставок ядерного топлива Венгрия также ведет переговоры с американской компанией Westinghouse и французской Framatome в дополнение к существующим отношениям с Россией.