В Саратове жильцы трех подъездов на Крымской после обрушения вернулись домой

Жильцы трех квартир дома на ул. Крымской, 3 в Саратове до сих пор находятся в пункте временного размещения, сообщил мэр Игорь Молчанов. 31 июля в двух подъездах МКД обрушилась кирпичная кладка. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове жильцы трех квартир частично рухнувшего дома остаются в ПВР

Фото: прокуратура Саратовской области В Саратове жильцы трех квартир частично рухнувшего дома остаются в ПВР

Фото: прокуратура Саратовской области

В ПВР для оставшихся жильцов организовано трехразовое питание. Жители подъездов № 1-3 уже вернулись в квартиры. Специалисты подтвердили их безопасность для проживания.

В рухнувших подъездах № 5 и № 6 демонтируют конструкции. На данный момент выполнено 30% работ.

Известно, что 18 октября прошлого года в этом доме частично обрушилась внешняя стена на первом этаже, жильцов подъезда эвакуировали, никто не пострадал. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Дом построен в 1957 году. Ранее его признали аварийным и подлежащим сносу.

Марина Окорокова