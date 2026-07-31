В Саратове на Крымской обрушились два подъезда
В доме 3 на Крымской ул. в Заводском районе Саратова произошло обрушение части кирпичной кладки. Разрушение зафиксировано в нежилых подъездах №5 и №6, сообщил мэр Игорь Молчанов. По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: прокуратура Саратовской области
Господин Молчанов поручил своему заместителю Максиму Сиденко и главе администрации Заводского района Вячеславу Доронину выехать на место. Ситуация на контроле районной администрации и городских служб.
18 октября 2025 года в этом же доме частично обрушилась внешняя стена на первом этаже, жильцов подъезда эвакуировали, никто не пострадал. По факту того инцидента было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).
Дом построен в 1957 году. Ранее его признали аварийным и подлежащим сносу.