В Саратове на Крымской обрушились два подъезда

В доме 3 на Крымской ул. в Заводском районе Саратова произошло обрушение части кирпичной кладки. Разрушение зафиксировано в нежилых подъездах №5 и №6, сообщил мэр Игорь Молчанов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Саратовской области Фото: прокуратура Саратовской области

Господин Молчанов поручил своему заместителю Максиму Сиденко и главе администрации Заводского района Вячеславу Доронину выехать на место. Ситуация на контроле районной администрации и городских служб.

18 октября 2025 года в этом же доме частично обрушилась внешняя стена на первом этаже, жильцов подъезда эвакуировали, никто не пострадал. По факту того инцидента было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Дом построен в 1957 году. Ранее его признали аварийным и подлежащим сносу.

Нина Шевченко