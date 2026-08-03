Радий Хабиров поручил забрать у мэрии Уфы машины, на которых возили судей

Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился практикой использования автопарка администрации Уфы для развоза судей Верховного суда Башкирии из Татарстана. Озвученную на внеочередном заседании горсовета Уфы информацию он прокомментировал на совещании регионального правительства.

«У вас совесть есть, нет, у Уфы? Совесть у вас есть, нет? Рустем Динисламович (исполняющий обязанности мэра Уфы Рустем Шарипов. — "Ъ-Уфа") — вы ответственны. Совесть есть, нет? Вы своим коллегам скажите: совесть есть, нет, хоть немножко?»,— обратился господин Хабиров к представителям мэрии Уфы.

Глава региона предложил руководителю отделения фонда «Защитники Отечества» забрать автомобили себе. Соответствующее поручение он дал исполняющему обязанности руководителя своей администрации Искандеру Ахметвалееву.

«Кто давал право брать муниципальные автомобили, водителей, оплачивать топливо, чтобы судей, которые работают здесь, назначенных из Татарстана, председателя Верховного суда, катали туда? Видимо, жиреть начала Уфа»,— продолжил Радий Хабиров.

В середине июля депутаты горсовета Уфы, принимая решение об отставке сити-менеджера Ратмира Мавлиева, высказались о слухах, по которым муниципальный гараж и машины город использовал для перевозки судей. Контрольно-счетная палата начала проверку информации. Спикер горсовета Уфы Марат Васимов обратился в региональное управление СКР с просьбой проверить хищение бюджетных средств и превышение должностных полномочий по факту нецелевого использования автотранспорта.

Подробнее о скандале — в статье «А судьи что».

Идэль Гумеров