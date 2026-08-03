Гурманские будни

Италия с дубайским шиком

Отель Enzo, открывшийся в апреле в районе парка Победы, стал очередным примером того, как гостиничный проект невозможно представить без ресторанной составляющей. Концепция здесь вполне европейская: отель как точка притяжения не только постояльцев, но и городской публики, которая приходит за гастрономией. На первом этаже открылись сразу два ресторана Эмина Агаларова — китайский Shaolin и итальянский Il Monte.

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Вот уже более двадцати лет итальянский ресторанный luxury-формат остается беспроигрышной ставкой для состоятельной публики. Il Monte заявляет, что собрал рецепты из разных уголков Италии, однако в действительности меню строится вокруг блюд, давно ставших современной классикой. Скорее возникают ассоциации с дорогими ресторанами Дубая: щедрость, демонстративная роскошь и любовь к ингредиентам, которые сами по себе становятся символом статуса. В первую очередь это трюфели, которые здесь встречается едва ли не в каждом втором блюде, и черная икра.

Интерьер доверили бюро Archpoint Валерия Лизунова. Его работы легко узнать по выверенной геометрии, чистым линиям и спокойной эстетике без лишнего декора, но с очевидным ощущением роскоши. Пространство получилось воздушным благодаря потолкам впечатляющей высоте. Центральным элементом стал винный шкаф, разделяющий зал на две части: по одну сторону — почти городское кафе с открытыми витринами, по другую — камерная ресторанная зона.

Меню Кирилла Бергера выглядит логичным и хорошо выстроенным. Как и во многих проектах Агаларова, особое внимание уделено сырым морепродуктам — это уже можно назвать фирменным почерком. Карпаччо из осьминога (2600 руб.) нарезано почти прозрачными слайсами и дополнено премиальным оливковым маслом. Вообще маслам и выдержанным бальзамическим уксусам здесь уделяют отдельное внимание. Карпаччо из красной креветки carabineros (2900 руб.) сопровождает ложка черной икры, а вителло тоннато покрывают густым соусом и завершают трюфелем (1200 руб.). В разделе антипасти неожиданно соседствуют оливки, сладкие перцы и черная осетровая икра — 50 граммов за 11 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Антипасти Карпаччо из осьминога Карпаччо из креветки carabineros с черной икрой Пицца с томатами и анчоусом Крудо из морского гребешка с трюфельным айоли Вителло тоннато с трюфелем Тартар из говядины Выдержанная Пармская ветчина Тальолини с морепродуктами в соусе биск Каламаретти с телячьими хвостами Стейк турнедо Россини Следующая фотография 1 / 11 Антипасти Карпаччо из осьминога Карпаччо из креветки carabineros с черной икрой Пицца с томатами и анчоусом Крудо из морского гребешка с трюфельным айоли Вителло тоннато с трюфелем Тартар из говядины Выдержанная Пармская ветчина Тальолини с морепродуктами в соусе биск Каламаретти с телячьими хвостами Стейк турнедо Россини

Пицца выпекается на очень тонком тесте с хрустящими краями. Начинки убедительны: с анчоусами и тонкими ломтиками томатов (3800 руб.) или с трюфелем и страчателлой (2800 руб.). Но самому тесту, пожалуй, не хватает характера — оно получилось пресным, а отсутствие дымного аромата оставляет ощущение, что печь могла бы быть горячее.

Зато раздел пасты fatta a mano оправдывает ожидания. Домашняя паста здесь удалась: каламаретти с телячьими хвостами (1800 руб.), каталана с крабом (3200 руб.) и еще несколько вполне убедительных вариантов. В горячем — проверенная итальянская классика: турнедо Россини (5900 руб.), медальоны из телятины со сморчками в густом сливочном соусе (2800 руб.) и филе сибаса с картофелем и лимонным соусом (2200 руб.).

Барная карта также заслуживает внимания: основу составляют безупречно исполненные классические коктейли, которые аккуратно разбавлены авторскими позициями.

Поклонная улица, дом 9 Ежедневно, с 12:00 до 02:00

Сезонное меню в Padron

Летнее меню из 14 блюд подготовил новый шеф кухни Александр Зуев вместе с бренд-шефом Адрианом Кетгласом. Для петербургского шефа это первый самостоятельный проект в ресторане, хотя общий почерк Padron остался неизменным: современная интерпретация классической кухни Испании и Португалии, где сезонность важнее гастрономических экспериментов.

Главными героями меню стали рыба и морепродукты. Сибаса готовят в баскском стиле, сопровождая маринованным крыжовником и хересным уксусом. Тартар из тунца сочетают с ревенем, выдержанным в красном вине, земляникой и заправкой из гаспачо. Королевскую макрель отправляют в печь асадор и подают с зелеными томатами и соленым черным перцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Карпаччо из Рибая с лисичками и грибным кремом Сибас натурель с маринованным крыжовником и цедрой лимона Анчоус с печеным луком пореем, соусом из трав и овечыим сыром Королевская макрель асадор с зелеными томатами и соленым черным перцем Фенхель конфи с вялеными зелеными томатами и соусом из оливок Сезонные овощи асадор с заправкой из выдержанного хереса Катаплана с вонголе и соусом из белого вина Тартар из тунца с ревенем в красном вине и земляникой Следующая фотография 1 / 8 Карпаччо из Рибая с лисичками и грибным кремом Сибас натурель с маринованным крыжовником и цедрой лимона Анчоус с печеным луком пореем, соусом из трав и овечыим сыром Королевская макрель асадор с зелеными томатами и соленым черным перцем Фенхель конфи с вялеными зелеными томатами и соусом из оливок Сезонные овощи асадор с заправкой из выдержанного хереса Катаплана с вонголе и соусом из белого вина Тартар из тунца с ревенем в красном вине и земляникой

Самой зрелищной позицией стал морской язык с соте из вонголе. Блюдо доводят до финала в зале: шеф лично разделывает рыбу у стола гостя. Вонголе готовят в белом вине и сервируют в катаплане — традиционной португальской медной посуде, давно ставшей символом местной кухни.

Есть и более лаконичные блюда вроде анчоуса с печеным луком-пореем, овечьим сыром и соусом из трав. Именно в них особенно заметен подход Кетгласа: минимум декоративности, точная работа со вкусом и отсутствие желания удивить любой ценой.

Летнее меню можно попробовать до 15 августа. Страстной бульвар, дом 7, строение 1 Ежедневно, с 12:00 до 00:00

Ольга Карпова