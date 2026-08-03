В Белорецком районе с седьмой попытки выбрали строителя моста в Азнагулово

Администрация Белорецкого района по итогам седьмого по счету конкурса заключила контракт на строительство моста через реку Белую возле деревни Азнагулово с челябинским ООО «Урал-Сервис-Групп». По данным сайта госзакупок, компания, которая была единственным участником торгов, предложила исполнить контракт по начальной цене — 128,6 млн руб. Его профинансирует в основном региональный бюджет.

Работы необходимо провести до 30 октября 2027 года. Подрядчик должен построить капитальный железобетонный мост протяженностью 68 м и шириной проезжей части 3 м. К 2039 году ожидаемая среднесуточная интенсивность движения по мосту составит 178 машин.

Деревня Азнагулово расположена рядом с трассой Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Проект моста через Белую в 2019 году разработала компания «Дорпроект», а подрядчика для строительства муниципалитет пытается найти с 2021 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Азнагулово есть навесной пешеходный мост, соединяющий две части деревни. До 2023 года водители использовали его как автомобильный. В ноябре 2023 года с моста в реку вылетела Skoda Fabia под управлением 41-летнего водителя. Вместе с ней погибли два ребенка.

Тему строительства моста возле Азнагулово поднимали в конце 2025 года на совещании правительства Башкирии. Тогда решался вопрос о финансировании работ.

ООО «Урал-Сервис-Групп», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2006 года. Компания занимается эксплуатацией дорог и магистралей. Она принадлежит (через АО «Ойкумена») Александру Зырянову, Александру Шутову, Георгию Груднину, Елене Понькиной и Максиму Несветаеву. Выручка предприятия в 2025 году равнялась 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 99,46 млн руб.

Майя Иванова