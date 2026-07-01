В Белорецком районе шестой год пытаются найти строителей моста в Азнагулово

Администрация Белорецкого района объявила седьмой конкурс на строительство моста через реку Белую возле деревни Азнагулово. По данным сайта госзакупок, муниципалитет готов предложить за выполнение работ до 128,6 млн руб. В основном строительство должен профинансировать региональный бюджет.

Деревня Азнагулово расположена рядом с трассой Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Проект 75-метрового моста через Белую в 2019 году разработала компания «Дорпроект», а подрядчика для строительства муниципалитет пытается найти с 2021 года. С тех пор начальная стоимость контракта увеличилась с 53,4 млн до нынешних 128,6 млн руб.

Новый мост должен появиться к концу октября 2027 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Азнагулово существует навесной пешеходный мост, соединяющий две части деревни, хотя водители до 2023 года использовали его как автомобильный. В ноябре 2023 года с моста в реку вылетела Skoda Fabia под управлением 41-летнего водителя. Вместе с ним погибли два ребенка.

Тему строительства моста возле Азнагулово поднимали в конце 2025 года на совещании правительства Башкирии с участием главы региона Радия Хабирова. Тогда решался вопрос о финансировании работ. Из проекта контракта, опубликованного на сайте госзакупок, следует, что средства на строительство Белорецкий район получит по соглашению с министерством транспорта и дорожного хозяйства республики.

Идэль Гумеров