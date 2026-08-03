В Россию переехали 50 австрийцев после указа Путина о традиционных ценностях

Россия отмечает «стабильный интерес» австрийцев к переезду в страну после указа Владимира Путина о «гуманитарной поддержке лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Об этом заявил «РИА Новости» посол РФ в Вене Андрей Грозов.

По словам посла, наибольшее число обращений о переезде поступило после вступления в силу этого указа в августе 2024 года. «Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причем, что характерно, большинство... были именно австрийцы»,— утверждает господин Грозов.

В июне МИД России сообщал, что более 1 тыс. иностранцев получили российскую визу «традиционных ценностей». Ее могут получить граждане стран из списка государств, «реализующих деструктивные неолиберальные идеологические установки». В перечень включены почти 50 стран.