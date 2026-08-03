«В американских элитах нет согласия»

Марко Рубио не исключил очередной попытки возродить мирный процесс по Украине. При этом госсекретарь США признал, что задача это крайне сложная. На сегодня стороны конфликта не склонны к компромиссам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что в этом году удастся достичь прогресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Марко Рубио дал большое интервью дружескому телеканалу Fox News, где также затронул тему Украины. США в ближайшие несколько недель планируют, по крайней мере, попытаться восстановить мирный процесс. Госсекретарь признает, что сделать это очень сложно, поскольку у сторон сохраняются жесткие разногласия — красные линии, за которые нельзя переступить. Белый дом видит свою роль исключительно в качестве посредника и против формулы «переговоры ради переговоров». Просто так встречаться без кого-либо результата — с этим пора заканчивать. Обмены пленными происходят периодически, для этого не нужны встречи больших делегаций.

Глава Госдепа считает, что «дух Анкориджа» утратил силу. Поэтому нужно исходить из новой концепции. Пока не совсем понятно, о чем может идти речь. Возможно, о частичном перемирии или моратории на удары по энергетическим объектам друг друга, либо о чем-то схожем. Главное заключается в том, что в ближайшее время следует ждать очередной дипломатической атаки. Если она захлебнется, а шансы на это высоки, тогда противостояние переходит на будущий год с возвращением к дипломатии не раньше весны 2027 года. Впрочем, это лишь предположение.

Тем временем Дональд Трамп дезавуировал свое собственное решение передать Украине лицензии на производство ракет к комплексам Patriot. Тогда как буквально только что, 28 июля, после встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, он это намерение вновь подтвердил. Однако спустя два дня передумал. Отметил, что дело это нелегкое, и вряд ли такое когда-нибудь произойдет. Налицо знаменитые «качели Трампа». 47-й президент Соединенных Штатов уже приучил прогрессивное человечество к тому, что его словам не стоит особенно доверять. Последний пример: ждали в очередной раз «разрушительного удара» по Ирану — не случилось. Тоже и с Украиной. Сегодня он лучший друг Зеленскому, а завтра говорит с Владимиром Путиным и давит на Киев. Все это вместе взятое и есть яркое свидетельство того, что в американских элитах нет согласия, они находятся в постоянных противоречиях, какую сторону выбрать. Президент США вынужден колебаться вместе с генеральной линией, которая как таковая отсутствует. Поэтому и Москва, и Киев, и ближневосточные монархии, и многие другие ведут тяжелую борьбу за влияние на «руководителя земного шара».

Вот, например, вдруг вспомнили о сделке по украинским редкоземельным металлам. Почему? Потому что Трампу нужно иметь аргументы для поддержки Зеленского. Мол, это не просто так, а для пользы американскому налогоплательщику. Наряду с противостоянием непосредственно на поле боя идет не менее ожесточенная борьба за расположение главы Белого дома. В итоге можно смело предположить: пока сильные мира сего не найдут консенсус, никакой определенности не наступит. Возможно, что-то изменится после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года.

Но вернемся к выступлению Марко Рубио. Госсекретарь представляет лагерь условных «ястребов», и именно он сейчас и на виду. Тогда как наших старых друзей — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера — не слышно и не видно. При этом идет речь об их скором визите именно в Киев, а насчет Москвы пока без особой определенности. Еще нельзя не отметить, что позиция MAGA — ярых трампистов — все больше склоняется к Украине. Есть некоторые основания предполагать, что на сегодня счет не в пользу России. При том что завтра все может развернуться на 180 градусов.

Дмитрий Дризе