В МВД заявили о вреде коротких видеороликов в соцсетях

МВД считает, что короткие видеоролики в соцсетях увеличивают риск развития девиантного поведения у подростков. Об этом заявили ТАСС в управлении министерства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как пояснили в МВД, короткие видео могут содержать сцены насилия и другие «деструктивные материалы». В МВД убеждены, что подростки «не всегда способны критически оценивать подобную информацию, что увеличивает риск развития у них девиантного поведения».

В 2021 году The Wall Street Journal опубликовала внутреннее исследование корпорации владеющей Instagram Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) о негативном воздействии соцсети на подростков. В 2024 году ученые из Оксфорда нашли прямую зависимость между временем в соцсетях и депрессией у подростков. Иск из-за нарушения психики подавали против TikTok.