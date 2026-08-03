Число раненных при атаке БПЛА на владимирский склад Wildberries выросло до двух

При атаке беспилотников на склад Wildberries в Собинском округе Владимирской области пострадала жительница расположенного рядом населенного пункта. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

«Еще одна пострадавшая — женщина из соседнего населенного пункта — незначительное повреждение ноги, — рассказал чиновник. — Госпитализация не требуется».

Ранее глава региона сообщил о ранении сотрудника склада, его госпитализировали. Персонал логистического объекта эвакуировали. На складе начался пожар. В компании RWB уточнили, что в связи с атакой логистические цепочки перестроены, товары принимают и отправляют другие объекты.