Человек пострадал при атаке БПЛА на склад Wildberries во Владимирской области

При атаке беспилотников на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

«Повреждение в области головы. По предварительным данным, без серьезных последствий», — уточнил чиновник. По его словам, раненого сейчас везут в больницу.

В компании RWB ранее подтвердили, что атаке подвергся склад маркетплейса Wildberries. Из-за удара БПЛА начался пожар. Сотрудников эвакуировали.