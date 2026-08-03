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Человек пострадал при атаке БПЛА на склад Wildberries во Владимирской области

При атаке беспилотников на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

«Повреждение в области головы. По предварительным данным, без серьезных последствий», — уточнил чиновник. По его словам, раненого сейчас везут в больницу.

В компании RWB ранее подтвердили, что атаке подвергся склад маркетплейса Wildberries. Из-за удара БПЛА начался пожар. Сотрудников эвакуировали.

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