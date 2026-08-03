Умер художник, автор петербургских пейзажей Павел Еськов

Живописец, член Санкт-Петербургского союза художников Павел Еськов умер в возрасте 45 лет. В пресс-службе объединения рассказали, что господин Еськов скончался 30 июля, причины не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал союза художников Санкт-Петербугра Фото: Телеграм-канал союза художников Санкт-Петербугра

«Павел блестяще передавал свет, воздух и настроение такого разного Петербурга, за что его работы ценили коллекционеры России, Китая, Англии и США. Участник более 100 выставок, лауреат престижных конкурсов, педагог и удивительный мастер!» — отметили в союзе.

Павел Еськов родился в 1981 году, он окончил Академию художеств имени Репина. В его работах сочетались академический реализм и импрессионизм. Провел более 20 персональных выставок. Работы художника находятся в нескольких российских и зарубежных коллекциях, а с 2006 года постоянно представлены в музеях и выставочных центрах Китая, уточняется в его сообществе во «ВКонтакте». Также занимался преподавательской деятельностью.