В Минтрансе и МВД думают, можно ли выносить автоматические штрафы с беспилотников

Ассоциация ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений) предложила правительству разрешить применять беспилотные дроны для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других нарушений ПДД. В ассоциации отмечают, что сейчас есть возможность фиксировать нарушения без участия человека при помощи дронов, но законодательством это запрещено.

В пресс-службе кабмина “Ъ” подтвердили, что получили обращение и перенаправили его в Минтранс и МВД. В Минтрансе “Ъ” сказали, что получили письмо, отметив, что позиция министерства будет направлена в МВД. В МВД на запрос “Ъ” не ответили.

Сейчас снятые с воздуха фото можно приобщить к административному делу, при этом нарушителя надо задерживать и вручать ему протокол лично. Авторы обращения в правительство предлагают перевести процесс наказания в автоматический режим, изменив законодательство, и посылать штрафы по почте автовладельцу. В регионах идею поддержали, а независимые эксперты предупреждают о рисках и возможных ошибках распознавания нарушителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны запустят на встречку».