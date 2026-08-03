Офисное здание загорелось на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге

Здание загорелось на Лиговском проспекте, 50, в Санкт-Петербурге, сообщило МЧС по городу в «Максе».

Сообщение о пожаре поступило около 3:00 мск. Горела кровля на площади 300 кв. м. Позже площадь пожара увеличилась до 500 кв. м. Горение ликвидировали около 5:30 мск. О пострадавших не сообщается.

К тушению пожара были привлечены четыре единицы техники и 20 сотрудников МЧС.

Согласно открытым данным, в здании находятся салон красоты, фитнес-клуб и офисы.