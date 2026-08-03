Постпред России при ОДКБ: доктрина организации разрешает использовать ядерное оружие

Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и военная доктрина России предполагают возможность использования ядерного оружия в случае нападения на союзников. Об этом заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев в разговоре с «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев

Фото: Елена Черненко / Коммерсантъ Постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев

Фото: Елена Черненко / Коммерсантъ

Как добавил постпред, стратегия называет возможный рост числа стран, обладающих ядерным потенциалом, одним из современных вызовов. Кроме того, в число угроз также входит распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки.