The Telegraph: Британия опасается возможного выхода Франции из «коалиции желающих»

Великобритания обсуждает возможные действия на случай выхода Франции из «коалиции желающих», сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. По данным издания, Лондон считает, что это может произойти после ухода со своего поста французского президента Эмманюэля Макрона.

Британские официальные лица анализируют последствия потенциальной смены руководства в Париже для англо-французских отношений, военного сотрудничества и обмена разведданными. Срок полномочий господина Макрона истекает в 2027 году. Фаворитами предстоящей президентской гонки считаются сторонники «жесткой линии» — Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, критиковавшие курс на поддержку Украины и участие в структурах НАТО.

Как отмечает The Telegraph, потенциальным преемником Эмманюэля Макрона в альянсе рассматривается канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако эксперты указывают на непростую внутриполитическую ситуацию в ФРГ.

«Коалиция желающих» — инициатива Великобритании и Франции. Коалиция была сформирована весной 2025 года для объединения стран, готовых стать гарантами мира на Украине. В нее входят более 30 государств.