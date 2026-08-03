Россия пригрозила Ирландии последствиями в случае задержания торговых судов

Россия пригрозила Ирландии серьезными последствиями, если вооруженные силы страны присоединятся к задержанию торговых судов, подозреваемых в причастности к «теневому флоту». Об этом сообщил посол РФ в Дублине Юрий Филатов.

«Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия»,— сказал посол в разговоре с «Известиями».

Однако, как отметил посол, ресурсы ВМС Ирландии ограничены. В составе флота числятся восемь патрульных кораблей, но из-за нехватки личного состава в море одновременно могут выходить от двух до четырех судов, отмечают «Известия».

Как сообщил господин Филатов, 24 июля в силу вступили поправки к закону об обороне 1954 года. Они позволяют ВС Ирландии высаживаться на морские суда, подозреваемые в причастности к российскому «теневому флоту», а также в повреждении подводной инфраструктуры в европейских водах.