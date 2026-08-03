WSJ: крупные доноры Демпартии США отказались от пожертвований на выборы

Часть крупных спонсоров Демократической партии США отказалась от пожертвования на кампанию демократов на выборах в ноябре. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По информации газеты, в частности, от финансирования в этом году отказались финансист Джордж Сорос и его сын Алекс. В 2022 году они пожертвовали Национальному комитету около $1 млн. Комитет в этом году также не поддержал соучредитель сервиса LinkedIn Рид Хоффман и другие спонсоры. Другие комитеты демократов также отстают от республиканцев по финансированию, отмечает WSJ.

Одной из причин снижения объемов пожертвований стало недовольство результатами работы партии. Спонсоры вспоминают проигрыш кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в 2024 году, сообщает WSJ. Тогда на ее кампанию было собрано более $1 млрд.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября. На них переизберут всех 435 членов Палаты представителей (срок полномочий составляет два года) и 33 сенатора (срок полномочий — шесть лет).