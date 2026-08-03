Глава МИД Ирана обсудил конфликт на Ближнем Востоке с властями трех стран

Глава иранского МИД Аббас Аракчи созвонился с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, сообщает агентство IRNA. Господин Аракчи также провел телефонные переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и начальником генерального штаба армии Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Министр иностранных дел Ирана обсудил с собеседниками ситуацию на Ближнем Востоке, а также пути укрепления сотрудничества между странами. Разговор с главой МИД Саудовской Аравии и начальником армии Пакистана стал вторым за сутки, отмечает агентство.