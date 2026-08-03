Bloomberg: AstraZeneca изучает возможность покупки Bristol Myers Squibb

Британская AstraZeneca Plc изучала возможность приобретения американской Bristol Myers Squibb (BMS), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сделка способна привести к созданию одного из крупнейших фармпроизводителей в мире, отмечает агентство.

По информации собеседников агентства, компании провели переговоры на ранней стадии о возможном объединении. Пока неизвестно, продолжаются ли обсуждения и приведут ли они к соглашению. Впервые о сделке сообщила газета Financial Times.

Потенциальное поглощение, оцениваемое в десятки миллиардов долларов, позволит AstraZeneca (капитализация $264,4 млрд) укрепить свои позиции на ключевом американском рынке, отмечает Bloomberg. В то же время Bristol Myers Squibb (капитализация $133,4 млрд) готовится к истечению патентной защиты своих главных препаратов — препятствующего свертыванию крови Eliquis и противоопухолевого Opdivo.

Как сообщает агентство, AstraZeneca активно наращивает портфель онкологических и других перспективных лекарств, рассчитывая выйти на выручку в 80 млрд долларов к 2030 году.