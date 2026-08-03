МВД Марокко: в испанскую Сеуту проникли 40 тыс. мигрантов

Власти Марокко признали гибель 11 человек при попытке проникнуть в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки. Общее число попытавшихся проникнуть в анклав мигрантов марокканское правительство оценивает в 40 тыс. человек — на 10 тыс. меньше, чем оценили испанские власти. Об этом сообщает испанская El Pais.

Число прибывших мигрантов в другой испанский анклав — Мелильо — Марокко оценивает в 1 135 человек. «Все они были своевременно возвращены»,— отмечает правительство.

«Марокко продолжит оставаться надежным и ответственным партнером, приверженным укреплению международного сотрудничества и координации в сфере борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми»,— указано в заявлении МВД Марокко.

Наплыв мигрантов в Сеуту и Мелилью произошел после того, как Верховный суд Испании запретил ускоренную высылку мигрантов, перехваченных в море при попытке пересечь границу. По информации властей Марокко, неверное толкование заставило мигрантов подумать, «будто немедленного возвращения можно избежать».

Марокканское правительство также связало массовое проникновение с ролью банд, занимающихся торговлей людьми, а также неверными трактовками законов, создающих иллюзию возможности попасть в Европу без правовых последствий.