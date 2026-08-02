14 человек погибло в результате подрыва террориста-смертника в Пакистане

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у полицейского участка в городе Кабал на северо-западе Пакистана вблизи границы с Афганистаном. Как сообщает Reuters, в результате взрыва погибло как минимум 14 человек, из них 5 полицейских. Не менее 22 человек получили ранения.

Как сообщают СМИ, смертник попытался пройти на территорию полицейского участка, однако его остановили у ворот и начали обыскивать. В этот момент прогремел взрыв. Жертв и пострадавших оказалось так много, поскольку рядом с участком проходила гражданская акция протеста. Ее участники требовали от правительства принять меры против насилия в регионе, где в последнее время резко активизировалась деятельность группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан». Место взрыва и прилегающие районы оцеплены полицией, ведется расследование. Пострадавшие, некоторых из которых в критическом состоянии, доставлены в больницы.

Ответственность за этот теракт пока никто на себя не взял. Между тем июль стал самым кровавым месяцем в Пакистане за последние годы. В результате терактов и контртеррористических операций погибло 606 человек. С начала 2026 года в результате 3145 нападений боевиков погибло около 500 военнослужащих и полицейских и более 320 мирных пакистанцев. Силы безопасности с начала года отчитались о проведении более 40 тыс. контртеррористических операций и ликвидации более 2 тыс. боевиков.

Алена Миклашевская/