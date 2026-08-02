CENTCOM: США перехватили 35 судов после начала морской блокады Ирана

Американские военнослужащие перехватили 35 торговых судов с момента возобновления морской блокады Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

«По состоянию на 2 августа Центральное командование США перенаправило 35 коммерческих судов, вывело из строя два и взяло на абордаж два судна», — отмечается в пресс-релизе CENTCOM. Для контроля за соблюдением блокады в воздух поднят истребитель-невидимка F-35C Корпуса морской пехоты США.

США возобновили морскую блокаду иранских портов 14 июля. До этого блокада действовала с 13 апреля по 18 июня. Тогда за два месяца CENTCOM перенаправил 142 судна и вывел из строя девять судов. 29 июля Центральное командование США сообщало, что на Ближнем Востоке находятся более 20 американских военных кораблей.