Два человека погибли при столкновении пожарных вертолетов в Греции

Экипаж одного из столкнувшихся вертолетов к западу от Афин погиб. На борту было два человека — пилот из Румынии и координатор тушения пожара из Греции. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

Согласно данным ВВС Греции, двое членов экипажа другого вертолета были спасены. Они получили незначительные травмы. Их госпитализировали.

Вертолеты столкнулись во время тушения лесных пожаров, которые охватили Грецию. Столкновение произошло в окрестностях Псаты. Оба вертолета вылетели из аэропорта Элефсина. Точные причины и обстоятельства инцидента расследуются.

Пожары в Греции начали распространяться из-за сильных штормовых ветров до 100 км/ч. Они вспыхнули на островах Парос, Андрос, Калимнос и Крит. На последнем эвакуировали около 8 тысючеловек.