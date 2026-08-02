10 человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии

10 человек пострадали при взрыве газа в частном доме в городе Усть-Джегута. Семь из них были госпитализированы. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Карачаево-Черкесии, передает «РИА Новости».

По данным МЧС, взрыв произошел в частном доме под навесом, при этом возгорания не было. На месте работают 20 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.

Telegram-канал «112» пишет, что на летней кухне в доме в Усть-Джегутинском районе взорвался газовый баллон. В это время в доме шла подготовка к свадьбе. Количество пострадавших увеличилось до 11. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, один — в средней степени тяжести.